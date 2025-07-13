ネタニヤフ首相、イラン科学者暗殺の責任を認める

アフルルバイト（AS）通信社ABNAによると、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相はフォックスニュースネットワークとのインタビューで、自身のテロリスト政権の歴史に言及し、過去数年間のイランの科学者暗殺の責任を認め、「我々は以前にもイランの科学者を排除してきたが、最近の戦争では、よりはるかに著名な人物を標的とした」と述べました。

ベンヤミン・ネタニヤフ首相はまた、アラブ諸国との関係正常化に向けてドナルド・トランプ米大統領と協力していると発表しました。

彼は、テルアビブがガザ地区での60日間の停戦合意に達しようとしていると発表しました。

ネタニヤフ首相はまた、最近の米国訪問中にドナルド・トランプ大統領とガザでの合意達成について協力したと述べ、この努力が実を結ぶことを期待しました。

シオニスト政権の首相のこの主張は、彼がハマスとの捕虜交換合意に達するための最も重要な障害と見なされている中でなされました。

ネタニヤフ首相はさらに、「最終的には、ハマスの破壊を含むガザでのすべての目標を達成するだろう」と主張しました。

イランとの戦争でこの政権が被った多大な損害には触れずに、シオニスト政権の首相は非現実的な発言で、「テルアビブはイランに対して大きな勝利を収めており、このことは著しい成長の基礎となり得る！」と主張しました。

彼自身を外国の戦争に駆り立ててきた国内問題に触れずに、彼は「イラン政府は非常に困難な状況にあり、監視下に置かれるべきである」と主張しました。