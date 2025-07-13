イスラエルによるイラン大統領への攻撃詳細

アフルルバイト（AS）国際通信社ABNAがファルス通信から報じたところによると、ホルダード月26日（ペルシャ暦）、月曜日の朝、テヘラン西部の建物地下階で、三権の長およびその他の高官が出席して国家安全保障最高評議会の会合が開催されている最中に、攻撃が始まった。この攻撃のモデルは、殉教者セイエド・ハサン・ナスララを暗殺する作戦と同様に設計されていた。攻撃者らは6発の爆弾またはミサイルを発射し、建物の入り口と出口を標的にして逃走経路を封鎖し、空気の流れを遮断した。爆発後、階の電力は遮断されたが、当局者らは事前に用意されていた緊急ハッチを利用して建物の外に出ることに成功した。大統領を含む一部の当局者は、避難中に足に軽傷を負った。敵がこの攻撃のために持っていた情報精度を考慮すると、侵入者の存在の可能性が調査されている。このことは、敵がイランの国家安全保障を攻撃するために、高官の暗殺さえも含むあらゆる可能な手段を使っていることを示している。