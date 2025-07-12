ガザ地区で、元パレスチナ最年少囚人が殉教

アーレ・バイト国際通信（ABNA）の報道によると、今日の土曜日の夜明けから、シオニスト政権によるガザ地区各地（ディール・アル・バラハとハーン・ユニスの住宅アパートや避難民のテントを含む）への空爆と砲撃により、16人のパレスチナ人が殉教しました。

殉教者の中には、世界で最も若い元囚人である「ユースフ・アル・ザック」も含まれており、彼はガザ市中心部のアル・サウラ通りにある家族のアパートの爆撃中に殉教しました。

ユースフは2008年にシオニスト政権の刑務所で生まれ、彼の名前は、彼を鉄格子の向こうで出産した、解放されたパレスチナ人である母親「ファティマ・アル・ザック」の闘いと深く結びついています。

シオニスト占領軍は2007年5月20日にベイト・ハヌーン検問所でファティマ・アル・ザックを逮捕し、最終的に彼女は非常に困難な肉体的・精神的状況下、適切な医療ケアを受けられないまま刑務所で妊娠期間を終え、手足を鎖でつながれたまま、同政権の病院の一つで子供を出産しました。

2009年10月、ユースフと彼の母親は捕虜交換の取引の一環として釈放されました。この取引には、シオニスト捕虜の兵士ギルアド・シャリトのビデオと引き換えに、20人のパレスチナ人女性囚人の釈放が含まれていました。

以前、殉教者ユースフ・アル・ザックはアル・アラームとのインタビューで次のように述べていました。「刑務所から釈放されたとき、私は1歳9ヶ月でした。そして今、私は15歳です。敵への私のメッセージは、私が幼い頃にあなたに抵抗したように、神の御加護により、大人になっても抵抗し、占領された土地を解放するということです。」