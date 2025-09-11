イラン国民と軍はカタールの側に立つ

アフル・アル・バイト（AS）通信-ABNA-によると、シオニスト政権によるカタールへのテロ攻撃を受けて、イラン軍参謀総長セイイェド・アブドルラヒーム・ムーサヴィ陸軍少将は、カタールの副首相兼国防担当国務大臣サウド・ビン・アブドルラフマン・アル・サーニ氏と電話で会談した。

会談の冒頭で、ムーサヴィ少将は預言者ムハンマドの誕生を祝福するとともに、偽りのイスラエル政権によるカタールへのテロ攻撃を犯罪行為であると述べ、「この出来事はイラン・イスラム共和国の当局者や政治指導者によって強く非難されており、事件の当初からイラン・イスラム共和国の高官によって表明されていた」と述べた。

彼は、イラン・イスラム共和国のペゼシュキアン大統領とカタール首長との電話会談に言及し、「イラン軍参謀本部も公式声明でこの犯罪行為を非難した」と述べた。

ムーサヴィ少将はさらに、「イラン・イスラム共和国軍は、カタールの兄弟たちを支援することを決してためらうことはない。なぜなら、両国と両国民の関係は常に兄弟愛に基づいており、私たちは、地域における緊張と不安定の主な原因であった、そして今もそうである犯罪的なシオニスト政権、特に敵に対して、カタール国民を一人にしない」と述べた。

イラン軍参謀総長は、「特にアメリカを中心とする西側諸国が、シオニスト政権による占領、弾圧、罪のないパレスチナ人の殺害、そして近年激化している地域内の他の国々に対する侵略を無条件に支持していることが、イスラエルの侵略を大胆にし、助長する主な原因である」と述べた。

彼はさらに、「カタールへの侵略は、アメリカの調整とゴーサインなしには起こり得なかった。全世界は、西側諸国の直接的および間接的な支援なしには、この犯罪政権の恥ずべき存在が継続することは不可能であることをよく知っている」と付け加えた。

ムーサヴィ少将は、両国間のさらなる協議に関するカタール側の提案に応じ、軍がどのレベルでも協力する用意があることを強調し、「カタールの政府、国民、軍は、イラン・イスラム共和国と私たちの軍が最後まで彼らの側に立つことを知るべきである」と述べた。

カタールの副首相兼国防担当国務大臣サウド・ビン・アブドルラフマン・アル・サーニ氏も、この会談で、シオニスト政権による自国への行動をテロ行為であると述べ、イラン政府と国民の連帯、特にイラン大統領がカタール首長に電話したことに感謝の意を表明した。

サウド・ビン・アブドルラフマン・アル・サーニ氏は、イスラエルによる攻撃を、この政権によってカタールに不名誉な形で突きつけられた短剣に例え、「これは、すべての当事者の調整と要請により、平和を確立するための会議や会合が行われている最中に起こった」と付け加えた。

カタール副首相はさらに、「シオニスト政権はいかなる規則、原則、基本にも固執しておらず、この出来事は実際にはすべてのレッドラインを越え、すべての国際的および外交的原則を侵害するものであった」と述べた。

サウド・ビン・アブドルラフマン・アル・サーニ氏は、過去と最近の出来事に関するイラン・イスラム共和国の立場に再び感謝の意を表し、「これらの問題を議論し、このような行動に対する実践的な解決策を共同で見つけるために、近い将来に会合を持つことができることを願っている」と述べた。

彼はさらに、「この政権がカタールに対して行った最近の侵略は、カタールがガザのパレスチナ問題の平和的解決策を見つけるために講じようとしていた措置に反対するものであった」と述べた。

最後に、彼はイスラム会議機構の会議で実践的で効果的な結果が達成され、誰もが、特にシオニスト政権がその影響を目撃することを望んでいると表明した。