ゼレンスキー：トランプの特使はパトリオットに劣らない / キエフは静かな夜だった！

アナトリア通信を引用したAbna通信社によると、ウクライナ大統領のウォロディミル・ゼレンスキーは、ドナルド・トランプ米大統領の特別特使であるキース・ケロッグ氏のキエフ滞在を対空防衛システムになぞらえ、ウクライナの首都の住民は昨夜、比較的静かな夜を過ごしたと述べた。

ゼレンスキー氏は、ソーシャルメディア上のメッセージでユーモラスな口調で、ケロッグ氏にウクライナ国籍とアパートを与える用意があると述べた。ロシア軍は過去1週間、ウクライナの様々な都市に対して大規模なミサイルおよびドローン攻撃を行っていた。

彼は付け加えた。「ケロッグ将軍に特別な感謝を伝えたい。正直なところ、私たちはこれを知りませんでしたが、米国にはパトリオットに劣らない対空防衛システムがあることが判明しました。あなたがキエフにいるとき、市民は夜も安心して眠ることができます。」

ウクライナ大統領は、ケロッグ氏がキエフにいる間、ロシアの大規模攻撃が止まることに言及し、「これは他国の代表者の訪問には当てはまらない。このような影響力は、一種の停戦努力としてさえ機能する可能性がある」と付け加えた。

ゼレンスキー氏によると、米国特使の存在は「ロシアに爆撃を止めるよう促した」とし、過去の国連、NATO、IMFの高官の訪問がロシアの攻撃と重なったことと比較した。彼は、ロシアは依然として政治的、経済的に中国に依存しているため、北京への圧力も決定的になる可能性があると付け加えた。

彼は、平和と引き換えにロシアに領土を譲ることはないという以前の立場を繰り返し、次のように付け加えた。「ウクライナのこの部分やその部分の領土をロシアに引き渡して戦争を止めることは不可能です。この解決策は実行可能ではなく、単なる一時停止にすぎません。」

ゼレンスキー氏は、ウクライナに対する安全保障はヨーロッパに対する安全保障であると主張し、さらにモスクワを孤立させる目的で、制裁、関税、ロシアの資産の没収を求めた。

彼は続けた。「我々は戦争の保証された終結、ウクライナへの安全保障、そしてウクライナに対して行ったことに対するロシアの保証された責任を求めています。」