ハマス：シオニスト政権のカタールでの犯罪はアラブ諸国への宣戦布告である

メフル通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ハマス運動の指導者の一人である「ファウジ・バルホーム」は、記者会見でドーハでの暗殺作戦の失敗を強調し、「私たちは、カタールという国に対する忌まわしいシオニストの攻撃で殉教した英雄的な若者たちのグループを悼んでいる」と述べた。

彼はさらに、「私たちの誇り高き人々、そして彼らの勇敢な抵抗は、野蛮なシオニストの侵略に直面して、不屈と犠牲の叙事詩を創造している。ドーハでのシオニスト政権の犯罪は、カタールへの攻撃だけでなく、アラブ諸国への宣戦布告である。シオニストによるドーハへの攻撃は、アラブ諸国による即時行動を必要とする。」

バルホームは、シオニスト政権が地域および国際的な安全保障を危険にさらしていることを強調し、「ハマスの指導者たちの血は、ガザ、アル・クッズ、ヨルダン川西岸、パレスチナの子供たちの血よりも貴重ではない。暗殺の脅威は、ハマス運動とその指導者たちがパレスチナ人民の権利を守ることを止めさせない。ハマスの指導者たちの暗殺の脅威は、その不屈と抵抗を打ち砕くことには成功せず、その決意を強化するだけである。」と述べた。

このハマスの上級幹部は、次のように指摘した。「ドーハにおけるハマス運動の交渉代表団に対する失敗した暗殺未遂は、占領者が勝利の虚偽のイメージを構築しようとしていることを示している。ドーハにおけるハマス交渉代表団への暗殺未遂は、この代表団が停戦提案について議論している最中に起こった。この犯罪は、交渉代表団を標的にしたのではなく、交渉プロセス全体を標的にしている。」

彼は次のように強調した。「ドーハにおけるハマス交渉代表団の暗殺未遂は、カタール首相との会談と新しい提案の提示の翌日に起こった。シオニスト政権による最近の忌まわしい犯罪は、ネタニヤフとその政府が交渉を妨害する全責任を負っていることを証明している。シオニスト政権による忌まわしい犯罪は、私たちの断固たる立場と、侵略を止めるという私たちの明確な要求を変えることはない。」

バルホームは、カタールの政府、首長、国民との完全な連帯を表明し、次のように述べた。「私たちは、ドーハでのシオニスト政権による最近の侵略に対するすべての支援と反対の立場に感謝している。私たちは、アラブおよびイスラム諸国の指導者たちが、このシオニストの横暴に断固として立ち向かうことを求める。アメリカ政府は、私たちの国民に対してイスラエルを継続的に保護し支援することによって、この犯罪における完全な共犯者である。」

彼はまた、「ガザにおけるハマス運動の指導者であり、交渉代表団の団長であるハリル・アル＝ハヤの妻、および彼の義理の娘と孫たちが、ドーハでのイスラエルによる攻撃で負傷した」と発表した。