カナニ氏が語る、イスラエルによるカタール攻撃から地域諸国が学ぶべき教訓

ABNA通信：ナーセル・カナニ元外務省報道官は、メフル通信への独占寄稿で、シオニスト政権による最近のカタール攻撃に言及し、「イスラエル政権によるハマスの指導者を暗殺するための犯罪的かつ侵略的なカタール攻撃には、多くの教訓が含まれている。西アジアのアラブおよびイスラム諸国がこれらの教訓を無視せず、地域と自国の未来をこれ以上運命的な脅威にさらさないことを願っている」と書いた。

イスラエルは、西アジア地域における不安定、不安定、そして包括的な戦争の源であり、終わりのない源である。

国際法、国連、および国際的なメカニズムは、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの各国政府がイスラエル政権を全面的に支援しているため、イスラエルの戦争、侵略、テロの機械を抑止することができない。

アメリカはイスラエルの戦略的同盟国であり、「大イスラエル」プロジェクトの発案者であり支援者である。イスラエルの悪を払いのけるためにアメリカに頼ることは、「死を恐れて自殺する」ことの典型である。

「大イスラエル」は、「大中東または新中東」プロジェクトの目標の一部である。「大イスラエル」は、平和ではなく、戦争、侵略、占領の道から生まれる。したがって、イスラエルとの平和は、実際には反逆的で、拡張主義的で、人種差別的な政権に対する一方的な約束である。

安全保障は買えるものではなく、アメリカとの同盟は安全保障を築かない。地域諸国におけるアメリカの防衛兵器や装備、軍事基地は、アメリカとイスラエルの戦略的利益に資するものである。

パレスチナ、レバノン、イエメン、イラクの抵抗運動と勢力は、イスラエルの獰猛さとアメリカの不誠実さに直面する西アジア地域の諸国を支えている。

パレスチナは、「大イスラエル」プロジェクトに対する地域の安全保障の最前線である。イスラエルを懲らしめ、戦略的抑止力を生み出すためには、パレスチナでの抵抗を支援し、ガザ地区の封鎖を打破することが戦略的な緊急性と重要性を持っている。

アメリカを西アジア地域から追放することは、地域の持続可能な安全保障に資し、共通の、包括的で、持続可能な安全保障のための集団的協力の前提条件である。

シリアのアサド政権は、その弱点や欠点にもかかわらず、国家テロリズムとイスラエルの拡張主義に対する抑止戦線の一部であった。シリアの領土保全を支援し、この国に国民的で人民的な政府を樹立し、イスラエルの領土拡大からシリアを集団的に防衛することは、イスラエルの侵略と反逆に対する抑止方程式の一部である。

イスラエルは、地域の安全保障と安定にとって最も差し迫った、最も危険な脅威である。西アジアの諸国は、テロリスト政権であるイスラエルに対して、直ちに集団的な連合を形成することが不可欠である。

イスラエルと関係を持つ国々が政治的、経済的、貿易関係を断絶することは、アラブおよびイスラム諸国の国家安全保障と集団安全保障に資するものである。

カタールの高官が来週初めに開催されると発表したドーハでのアラブ・イスラム首脳の臨時会合は、西アジアの諸国がイスラエル政権によるカタール攻撃から教訓を適用し、過去の戦略的誤りを再考する機会である。