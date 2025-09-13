トランプ氏、ある条件でモスクワへの厳しい制裁に準備完了を発表！

AFPを引用したAbna通信社によると、ドナルド・トランプ米大統領は、ロシアに対する厳しい制裁を課す準備ができていると述べ、すべてのNATO加盟国がモスクワからの石油購入を完全に停止することに同意した場合にのみ、それを実行すると語った。

トランプ氏は自身のソーシャルメディア「Truth Social」に次のように書いた。「私はロシアに対して厳しい制裁を課す準備ができています。ただし、すべてのNATO加盟国が同様の措置に同意し、実行するという条件です。また、すべてのNATO加盟国がロシアからの石油購入を停止することも条件です。」

米国大統領は続けた。「ご存知のように、NATOの勝利へのコミットメントは100％には程遠く、同時にロシアからの石油購入は恐ろしいほどです！これは、ロシアとの交渉におけるあなたの立場と交渉力を著しく弱めます。いずれにせよ、あなたが準備できたらいつでも私は準備ができています。いつですか？この措置は、NATOがグループとして中国に対して課す50％から100％の関税（ロシア・ウクライナ戦争が終結した後に完全に撤廃される）とともに、この致命的だが滑稽な戦争を終わらせる上で大いに役立つと私は信じています。中国はロシアに対して強力な支配力、さらには影響力を持っており、これらの強力な関税はその影響力を打ち砕くことができます。これはトランプの戦争ではありません（もし私が大統領だったら決して起こらなかったでしょう）。これはバイデンとゼレンスキーの戦争であり、私はこれを終わらせ、何千人ものロシア人とウクライナ人の命を救いたいのです！」

彼はヨーロッパ人に向けて付け加えた。「もし（準備が）できていないなら、あなたは私の時間と、米国の時間、エネルギー、お金を無駄にしています。この件にご注目いただきありがとうございます。」