米国と欧州3カ国によるイランに関する共同声明

ABNA通信によると、米国と欧州トロイカは、ウィーンで開催された国際原子力機関（IAEA）理事会で、英国外務省のウェブサイトが発表した声明を読み上げ、12日間にわたる強制された戦争中に、米国とシオニスト政権がイランの核施設を不法に攻撃したことに対するIAEAの怠慢と無責任さを考慮することなく、イラン・イスラム共和国が2025年6月からのIAEAとの協力を停止したことを「憂慮すべき、受け入れられない」と呼んだ。

声明はさらに、「2025年6月13日から、国際原子力機関の査察官がブーシェフル原子力発電所を除くすべてのイランの核施設にアクセスすることが制限され、イランはこれまでのところ、その核活動に関するいかなる法的報告も提出していない」と付け加えている。

以前、米国とシオニスト政権は、イランの核施設への侵略的な攻撃中にイランの「高濃縮ウラン貯蔵量を破壊した」と主張していたが、声明では「イランの高濃縮ウラン貯蔵量は、2か月半前から査察されずに放置されており、IAEAはこの件に関する情報を得ていない」と主張されている。

声明は、各国の核施設への軍事攻撃が国際法違反であることに言及することなく、「一部の核センターへの最近の攻撃は、停止の正当化にはなり得ず、イランは直ちに保障措置協定の完全な履行を再開しなければならない」と主張している。

米国、フランス、ドイツ、英国は、「迅速な協力」をイランの「核問題に関する持続的な合意を達成するための不可欠な条件」と見なし、声明でイランとIAEAの間の最近の合意を歓迎しつつも、「イランが次回の理事会までに完全な協力を再開しない場合、必要な決定を下す準備ができている」と警告した。