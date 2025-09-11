アラーグチ：ヨーロッパ3カ国のスナップバック延長の条件は不合理だった

ABNA通信の記者によると、セイイェド・アッバス・アラーグチ外務大臣は、特別ニュース番組でスナップバックの延長交渉におけるヨーロッパ3カ国の条件について、「2つの問題を区別する必要があります。一つは、常に継続してきたヨーロッパ3カ国との対話です。これら3カ国は、依然としてJCPOAのメンバーであると表向き主張しています。私たちは過去数年間、定期的に彼らと会合を持っており、これらは12日間の戦争中も続いていました。私はいくつかの国際会議に参加するために旅行し、ジュネーブで3カ国の外務大臣とEUの上級代表と会談しました。戦争が終わった後も、彼らとのこれらの話し合いは続きました。」

彼はさらに次のように述べた。「彼らとの主な意見の相違点の一つは、スナップバックとして知られるメカニズムです。彼らは常にこのメカニズムを使用すると脅迫していましたが、私たち、ロシア、中国は、彼らにそのような権利はないと信じていました。彼らが法的にそのような権利を持たないことを証明するための私たちの書簡は、今も続いており、これは法的かつ政治的な論争です。」

アラーグチは次のように述べた。「その時点で、彼らはこのメカニズムを延長するための条件を提示しましたが、これらの条件は私たちには受け入れられませんでした。私たちはそもそも彼らにそのような権利があるとは信じていませんし、そのような行動を取る権利がなければ、当然、それを延長する権利もありません。また、彼らの条件は非現実的で不合理であり、わが国の国益にも沿っていませんでした。この論争はまだ続いており、ニューヨークの安全保障理事会における私たちの代表団は、ロシア、中国、そして私たちを支持する他のいくつかの国の代表団と緊密に協力して、非常に活発に活動しています。」

アラーグチは、イランがヨーロッパ3カ国の条件を無視したことを強調し、国際原子力機関（IAEA）との協力について次のように述べた。「IAEAとの協力は別の問題であり、ヨーロッパ諸国との交渉とは関係ありません。なぜなら、いくつかの進展があったにもかかわらず、IAEAとの協力は私たちに利益をもたらし、NPTの忠実なメンバーとして、私たちがこの条約に参加している限り、従わなければならないいくつかの義務があるからです。」

彼は次のように指摘した。「ヨーロッパ諸国が私たちの核計画に関する条件を提示する前に、私たちはすでにIAEAとの交渉を開始していました。IAEAに対する私たちの主張は、新しい状況下では、IAEAとの協力は以前と同じようにはいかないということです。」

外務大臣は、IAEAとの協力条件の変更には2つの理由があると述べ、次のように付け加えた。「最初の理由は、現場で変化が起こり、私たちの施設の一部が攻撃され、現場の状況が変わったことです。2番目は、議会で法律が制定され、政府はそれを実行する義務があることです。したがって、この問題に鑑み、私たちはIAEAとの今後の協力のあり方について彼らとの交渉を開始しました。」

アラーグチは次のように述べた。「これらの交渉はさまざまな段階で進み、ウィーンでほぼ10～20%で完成するテキストに達しました。最終的に、私とグロッシ氏との間で第3の場所で交渉が継続され、可能であれば最終化されることになりました。この作業はカイロで行われました。」