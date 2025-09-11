金沢でガザ支援の抗議活動、100回目の開催

アフル・バイト通信／ABNAによると 、この抗議活動は2023年10月7日に始まったイスラエル軍とハマスの衝突を受け、金沢市の薬剤師、中内晃子さん（53）ら3人が発起人となり、同月24日から毎週火曜日にJR金沢駅前の中央交差点付近で行われている。参加者はプラカードを掲げ、「即時停戦」「パレスチナに自由を」といったメッセージを通じて反戦の意思を訴えてきた。

9日の100回目の抗議には延べ8人が参加し、通行人も足を止めて共感の声を寄せた。志賀町から駆けつけた派遣社員の花村信恵さん（49）は「平和を願って行動を起こせるのは素晴らしい」と話した。

中内さんは、「この抗議活動は、単なる反戦の意思表示だけでなく、参加者が情報を交換し、今後の行動を考える場にもなっている。戦争が長期化し関心が薄れる中でも、パレスチナに平和が訪れると確信できるまで訴え続けたい」と決意を語った。

なお、ガザ地区ではこれまでに6万3,700人以上のパレスチナ人が死亡しており、栄養不良による犠牲者も多数出ている。今回の抗議活動は、地域の小規模な市民グループでも、継続的な行動を通じて国際問題への関心を高め、平和へのメッセージを発信できることを示している。