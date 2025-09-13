スペイン首相：核爆弾はないが、イスラエルの攻撃を止める努力をやめない

アフルルバイト（AhlulBayt）国際通信社（Abna）によると、スペインのペドロ・サンチェス首相は、自国の軍事的制約に言及し、マドリードは単独でガザへのイスラエルの攻撃を止めることはできないが、同時にシオニスト政権に対する外交努力と新たな制裁の実施をやめないだろうと発表した。これらの措置は、スペインとイスラエルの間の外交的緊張を高め、テルアビブからのスペイン大使の召還につながった。 最近のスピーチで、ペドロ・サンチェス首相は、自国の軍事力の限界を強調し、「スペインは核爆弾を持たず、空母を持たず、巨大な石油埋蔵量も持っていません。私たちは単独でガザへのイスラエルの攻撃を止めることはできませんが、これは努力をあきらめることを意味するものではありません」と述べた。

続いて、彼はシオニスト政権に対する9つの新たな制裁を含むパッケージを発表した。その内容は以下の通りである。

イスラエルとの武器貿易の全面禁止

違法なイスラエルの入植地からの商品の輸入禁止

イスラエル軍の燃料を運ぶ船舶のスペインの港への立ち入り禁止

イスラエル軍用機によるスペインの空域での飛行禁止

ガザでの戦争犯罪に関与した人物のスペインへの入国禁止

違法な入植地の住民に対する領事サービスの制限

ラファ検問所での欧州連合国境警備隊の増強

パレスチナ人向けの新しい農業および医療プロジェクトの実施

UNRWAへの財政支援の増額（1,000万ユーロ）と、ガザの人道予算への1億5,000万ユーロの割り当て

サンチェス氏は、これらの措置は「パレスチナ人の苦しみを軽減し、ネタニヤフ政権への圧力を高めるために」設計されたと強調した。彼はまた、イスラエルへの武器販売の停止、ガザへの人道支援、パレスチナ国家の承認を含む、過去2年間のスペインの行動にも言及した。