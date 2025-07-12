アーレ・バイト国際通信（ABNA）の報道によると、ガザの抑圧された国民を守るためのシオニスト政権との海上、航空、ミサイル戦におけるサヌア国民政府の目覚ましい成功と、この政権に対するサヌアの重大な決定を阻止できなかった米国に対し、シオニスト政権当局は長らくイエメン国内への情報および軍事的浸透の道を模索してきました。

昨年、イエメンにおけるモサドのスパイ活動はサヌア政府の迅速な警戒によって阻止され、イエメンの治安機関は米国中央情報局（CIA）とシオニスト政権の諜報機関「モサド」によるイエメンでのスパイ活動の阻止の詳細な報告書を発表しましたが、シオニスト政権は依然として占領下のアデンにいるサウジアラビア政府とアラブ首長国連邦に依存する傭兵を通じて、アンサール・アッラーに打撃を与えるための戦略的な情報および軍事協力を求めています。

この関連で、イスラエルメディアは、占領下のアデンにおける傭兵政府が紅海でのサヌア軍の作戦に対してシオニスト政権と共に立つことを約束した後、その立場を称賛し、「正当」と表現しました。

ヘブライ語のウェブサイト「AURORA」は、ロシア語版で、占領下のアデンに拠点を置く政府の立場を称賛し、国際社会、特に国連に対し、パレスチナの人々を支援するための紅海作戦を理由に、サヌアに対して「断固たる措置」を講じるよう求めました。

このヘブライ語のウェブサイトは、イエメン軍が2023年10月7日の「祝福されたアルアクサの嵐」作戦とガザ侵攻の開始以来、紅海でシオニスト政権とその商船に対して数百回の作戦を実施したと説明しました。

このシオニスト計画は、サヌア軍が港、空路、海路に厳しい封鎖を課した後、イスラエル占領軍に経済的損害を与え、その商業活動を麻痺させることができた後、占領下のクドス政権の議題に上がりました。

シオニスト紙「イェディオト・アハロノト」は、「国防機関」が、ガザでの停戦がイエメンのミサイルも停止させるだろうが、イスラエルを破壊するという野望を停止させることはないと考えていると報じました。同紙は、イスラエルが約2000キロメートル離れたイエメンからの脅威を排除または阻止することに困難を抱えていると付け加えました。

しかし、シオニスト政権は、アデン占領を通じて長年にわたりイエメンの石油・ガスから金に至る富を自国、ヨーロッパ、米国に輸送してきた湾岸アラブ諸国政府との協力により、アデン占領軍とのより強力な協力を図っており、イエメンのアンサール・アッラーに重大な打撃を与えることを目指しています。

したがって、アデンにおける傭兵とシオニスト政権との協力の兆候が日々明らかになっています。最近、あるイスラエル当局者は、ガザ地区のパレスチナ人を支援する作戦に対応して、サヌアに対するアデンの傭兵政府との緊密な情報協力を確認しました。

アヴィグドール・リーベルマン元イスラエル国防相は、敵のニュースソースに次のように語りました。「私たちはイエメンにおいて、時折の空爆に頼るのではなく、組織的な計画を必要としています。モサドがアデン政府の支配地域に潜入し、工作員を訓練し、フーシ派に対抗するための組織的な計画をそこで確立する必要があります。」

サヌアに対する軍事的選択肢は情報収集の選択肢を補完する

シオニスト当局がサヌア政府への情報浸透を試みる一方で、公式チャンネル11は、シオニスト政権の治安当局がアメリカのカウンターパートに対し、「イエメンの舞台に戻る」よう要請したと報じました。これらの当局者は、イエメン軍の攻撃激化が「国際的な問題」となり、イエメンのアンサール・アッラーに危険にさらされているという明確なメッセージを送るために広範な連合を形成する必要があると弁解しました。

一方、イスラエル放送局は、「イスラエル」がイエメンから「イスラエル」へのミサイル攻撃の激化と紅海での船舶沈没を考慮し、米国に軍事介入を要請するメッセージを送ったと発表しました。

シオニスト政権の情報機関であるモサドは、アラブ首長国連邦とサウジアラビアとの情報協力によりアデンにおける傭兵部隊の妨害と動員にもかかわらず、サヌア政府の支配構造への治安浸透という望ましい結果を達成できていないようです。そのため、彼らはすでに試され失敗した、米国を巻き込んだ軍事的選択肢を模索しています。イエメン国民の意思は、サヌア政府が神に依拠してシオニスト侵略者に対抗する上での最も重要な資産であり、この資産が米国とイスラエルをイエメンに対して当惑させています。