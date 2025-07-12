米国務省、ヨルダン川西岸で米国人死亡に関する声明を発表

アーレ・バイト国際通信（ABNA）の報道によると、米国務省はアルジャジーラに対し、「ヨルダン川西岸での米国人死亡に関する報道を認識している」と述べました。

同省は、「海外にいる米国市民の安全と保障よりも高い優先順位はない」と付け加えました。

同省によると、この困難な時期における遺族のプライバシーを尊重するため、これ以上の情報は提供できないとのことです。

金曜日、入植者たちはラマッラー北部のシンジル村で、23歳のサイフラ・カメル・ムスラトを激しく暴行し、それが彼の死につながりました。

パレスチナ保健省は金曜日の夕方、「サイフ・アルディン・カメル・アブドルカリム・ムスラト（23歳）が、ラマッラー北部のシンジル村で入植者による激しい暴行の後、死亡した」と発表しました。

その後、同省は、23歳のモハメド・シャルビも同じ村で、入植者による発砲を受けて殉教したと発表しました。

パレスチナ保健省は、この2人の殉教者に加えて、シンジル村とアルマズラア・アルシャルキーヤ村の間にある土地での入植者との衝突中に、40人のパレスチナ人が負傷したと付け加えました。

パレスチナの情報源は、入植者によるシンジル村への新たな攻撃は、占領軍の支援を受けて行われたと報じました。

情報源は、入植者グループが、シンジル周辺の森林に閉じ込められていた若者たちに医療チームが到着するのを妨害したと述べました。

ワシントン・ポスト紙は、フロリダ州タンパ出身のムスラトの親族の話として、彼がイスラエル人入植者によって暴行され殺害されたと報じました。

殉教した2人の若者

ムスラトの父親は、「これは悪夢であり、どんな家族も決して直面すべきではない信じられないほどの不正義です」と述べました。

彼は米国務省に対し、「直ちに調査を行い、サイフを殺害したイスラエル人入植者たちを彼らの犯罪について責任を負わせる」よう求めました。

彼は付け加えました。「私たちは正義を求めます。」

ムスラトの親族2人は、彼が昨年6月、ラマッラーの北東に位置するアルマズラア・アルシャルキーヤ村にいる家族を訪ねるためにヨルダン川西岸へ渡航したと述べました。

イスラエル占領軍もまた、シンジル村での事件を調査中であると発表し、村の近くで「イスラエル人に向かって石が投げられた」こと、そして「その地域で暴力的な衝突が発生した」と主張しました。

国連人権高等弁務官事務所は、昨年3月、イスラエルがヨルダン川西岸での入植地を、国際法違反であるこれらの領土のイスラエルへの段階的な併合の一環として、拡大・強化してきたと発表しました。

国連の最高裁判所は昨年、イスラエルによるパレスチナ領土の占領と、入植地の建設は違法であり、できるだけ早く終了すべきであると発表しました。