アマル運動：「レバノン防衛の唯一の選択肢は抵抗」

アブナー通信社がアル＝ナシュラ・ウェブサイトの報道として伝えたところによると、レバノン政府がシオニストとの直接交渉と降伏合意を主張し続ける中、アマル運動はこれらの政府の行動を強く批判した。

アマル運動に所属するレバノン議会上級議員アリ・フライスは、ベイルート港爆発の記念式典で、アマル運動は当初から港爆発に関する完全な真相、および責任を明確にし加害者をその行為に応じて処罰するための透明かつ公正な調査を求めてきたと述べた。これは、いかなる偏見や政治化も排除し、殉教者とその家族に正義がもたらされるようにするためである。

彼は演説の続きで、レバノン政府がシオニストの敵との直接交渉を継続していることを批判し、その新たなラウンドが昨日ローマで開催されたことに言及して、「シオニストの敵がいかなる合意や取り決めも尊重せず、停戦も遵守しないことは完全に証明されている。むしろ、この政権は日常的な攻撃を続け、虐殺、破壊、家屋の焼却、民間人への攻撃を続けている」と述べた。

このアマル運動の代表者は、「これらすべてのシオニストの犯罪は、疑惑の国際的沈黙と、国際社会が占領者に国際決議の執行と侵略の停止を強制できない状況の中で行われている」と強調した。

アリ・フライスは、「レバノンは自国の国民的権利に忠実であり続けるだろう。イマーム・フサイン（彼に平安あれ）の道へのコミットメントと殉教者の犠牲に由来する抵抗の意志は、我が国への侵略と支配を目指す敵のあらゆる試みと陰謀を打ち砕くだろう」と述べた。

彼は最後に、占領への対抗と国家主権の防衛において国民的団結を強化し抵抗の選択肢に固執するよう呼びかけ、「レバノン軍は、シオニストの敵が撤退するすべての地域に展開する準備ができている」と述べた。