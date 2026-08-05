セントコム、商船48隻の進路を変更したと主張

ABNA通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、米中央軍（セントコム）は本日水曜日にメッセージを発表し、これまでに「海上封鎖」と呼ばれる計画の枠組みの中で商船48隻の進路を変更したと主張した。

この組織は、イランの防衛軍に対する自軍兵士の士気を高めるために主張を続け、次のように述べた：我々は商船48隻の進路を変更し、2隻を無力化し、さらに2隻に立ち入った。我々はイランに対する封鎖を継続する！

この組織は以前にも同様の主張を行っていた。