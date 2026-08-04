イラン海上封鎖に関するセントコムの主張の続き

ABNA通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、米中央軍（セントコム）は本日火曜日にメッセージを発表し、いわゆる「海上封鎖」計画の枠組みでこれまでに44隻の商船の進路を変更したと主張した。

この機関は、イランの防衛軍に対する自軍兵士の士気高揚のために主張を続け、「イラン封鎖の再開以来、我々は44隻の商船の進路を変更し、2隻を無力化し、さらに2隻を検査した。我々はイランに対する海上封鎖を高い精度で引き続き実施している！」と主張した。

この機関は以前にも同様の主張を行っていた。