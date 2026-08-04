シェイク・ナイム・カセム：テルアビブとの交渉はレバノンに恥と屈辱以外をもたらさない

ABNA通信がアル＝アハドを引用して報じたところによると、レバノンのバールベック市で、レバノン・ヒズボラ事務総長シェイク・ナイム・カセムの演説によるアルバイン・フセイン式典が現在開始された。

レバノン・ヒズボラ事務総長は次のように述べた。「今日、我々はイスラエル・アメリカの侵略に直面している。それは我々、イラン、ガザ、イエメン、そして地域全体を標的としている。抵抗の炎を消し去り、地域を植民地化し、イスラエルをその圧制的なアメリカの力の手先として任命することを目的とした侵略である。2024年9月、レバノンにおける（シオニスト侵略の）目的は抵抗の破壊であった。彼らは我々の愛する指導者でありサイイドであるサイイド・ハッサン・ナスラッラーと指揮官殉教者たちの暗殺から始め、その後ポケベル作戦と我々の能力に対する攻撃を実行した。抵抗を終わらせるための無慈悲な作戦であった。この侵略を止めたのはイランとアメリカの合意であった。なぜならテヘランは侵略の停止を基本的条件（イスラマバード覚書）として定めていたからである。アメリカは（この覚書を）受け入れた。もしその覚書がなければ、この停戦は決して実現しなかっただろう。なぜトランプが権力に戻ったとき、イスラエルはイランに対して侵略を行わなかったのか？トランプが依然として覚書とイランの要求を回避しているからである。我々は今日、すべての直接交渉がレバノンに恥、屈辱、失望、そして相次ぐ譲歩以外の何ももたらさなかったと考える。実際、交渉のすべてのラウンドはレバノンにとってどのような結果をもたらしたのか？その間、イスラエルはすべてを手に入れた。イスラエルは政治的成果を得た。しかし抵抗、国民、そしてその高貴な市民たちが粘り強く立ち続ける限り、実際には成果を得ることはないだろう。レバノン当局者は（国の利益に奉仕する）代わりにイスラエルを支援した。私はあなたがたに率直に言う。このままでは、（ベイルートの）政治的権威はレバノンにとって何の成果も得られず、アメリカの目標を促進することにも成功しないだろう。」