イエメン：サウジ敵対勢力の「ナジュラーン」における重要目標を攻撃した

ABNA通信がアル＝マシーラを引用して報じたところによると、イエメン軍スポークスマンのヤヒヤ・サリー准将は本日火曜日、「サウジ敵対勢力のドローンによる『サアダ』と『ハッジャ』の領空侵犯に対応して、我々はドローンを使用してこの敵対勢力の重要目標を『ナジュラーン』空港で攻撃した。この攻撃は正確であった。」と宣言した。

イエメン軍スポークスマンはこの件に関してさらに、「我々はサウジ敵対勢力に強調する。我々の領空に対するいかなる侵犯も、無応答または不処罰のままにはならないだろう。」と述べた。