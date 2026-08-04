CBS：イランとの新たな協議は計画されていない

ABNA通信によると、CBSテレビネットワークも米国当局者の話として、ワシントンとテヘラン間の協議に関するドナルド・トランプ米大統領の主張を否定した。

同メディアの発表によると、米国当局者は、トランプの主張にもかかわらず、イランとの新たな協議は計画されていないと述べた。接触は仲介者を通じて続けられている。

これは、先にパキスタンの情報筋がアナトリア通信に対し、イランと米国間の対話再開について「時期も場所も」まだ最終決定されていないと述べていた時期と重なる。

一方、イラン・イスラム共和国外務省報道官のイスマイル・バガイーは、オマーンとの協議の最終決定に関して、「誤解を生じさせないために言えば、現在我々はアメリカとの交渉は行っていない。交渉はオマーンとの間であり、ホルムズ海峡を通る安全な航行を確保するための経路についての合意が目的だ。我々の努力は、可能な限り早期に、オマーンとの協議と協力を通じて、一時的な性質を持つ経路を決定し、それに基づいてホルムズ海峡における航行の安全を確保することにある。これらの交渉は、両沿岸国間の二国間交渉である。オマーンとの交渉の焦点はホルムズ海峡に置かれ、イランとアメリカに関連する問題については、今後の段階で状況がどの方向に進むかを見極めることになる。」と述べた。