サルダール・レザイー：停戦違反後の17日間の戦争で、アメリカに激しい打撃を与えた

ABNA通信の特派員によると、モフセン・レザイー最高司令官軍事顧問兼聖戦防衛期の革命防衛隊司令官は、ムハッラム月に生起したイランとアメリカ間の第三次戦争における戦場と地域の変動について分析対話を行い、フセイン（彼に平安あれ）のアルバイン到来に際し哀悼の意を表しつつ、次のように述べた。「この戦争は、第三次戦争、あるいはムハッラムの17日間戦争と命名すべきであり、その間に我々もアメリカに激しい打撃を与えた。」

彼はさらに、「世界にとってこの戦争の勃発は驚きであったが、我々にとっては予測可能であり、私自身、テレビの特別対談、すなわち前回の番組で、トランプが覚書を破棄し、そこから離脱し、攻撃を仕掛けるだろうと述べていた。」と付け加えた。

彼は述べた。「最初の4、5日を除いて、彼らはイランとの覚書に違反した。最高指導者も、誇り高きイランの国民は覚書の条件の実現を待つであろうと述べていたが、トランプは、マクロンが隣にいる中で、演出された式典で覚書に署名したものの、署名した内容に反して、自らの義務を果たさなかった。」

サルダール・レザイーは述べた。「アメリカ人は新たな措置を講じて、ホルムズ海峡の南側に回廊を設置し、この件に関するイラン・イスラム共和国の警告を無視した。そのため、イランは2、3隻の船を標的にすることで、合意の履行への復帰を求めたが、彼らは、パキスタン首相とカタールの首長の参加のもとに紛争解決委員会の設置が規定されていた覚書の条項に従ってこの紛争を追及する代わりに、このメカニズムの実施を拒否した。それは、ガリーバフ氏とヴァンス氏がこの委員会を構成していたからである。」