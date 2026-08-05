トランプ、ミシガン州での親パレスチナ候補の勝利に激怒

ABNA通信社の報道によると、米国大統領ドナルド・トランプは、自身のソーシャルネットワーク「トゥルース・ソーシャル」にテキストを投稿し、ミシガン州でのアブデル・アル・サイードの民主党予備選挙勝利に対する怒りを表明した。

ミシガン州での親パレスチナ候補の勝利にトランプが激怒

米国大統領はこの投稿で怒りを込めてこう書いた：共和党にとって良いニュースだ。アル・サイードは、ユダヤ人とイスラエルを嫌う敗北主義者の共産主義者であり、社会主義者との対決で優勝候補を破った。

様々な情報源からの発表された世論調査結果を自分に不利だと見なすドナルド・トランプは続けた：彼がこれほど良い結果を出すとは予想されていなかった。今や、民主党の狂った政策はさらに悪化するだけだ！

アブドゥルラフマン・アル・サイードは、ミシガン州の米国上院議席をかけた民主党予備選挙で勝利した。

NBCは、シオニスト体制を支持する団体が選挙戦に数千万ドルを費やしたにもかかわらず、彼が対立候補を破ることができたと報じた。

この報道によると、昨日の火曜日の選挙結果は、AIPACとして知られる米国のシオニストロビーに大きな打撃を与えた。パレスチナ支持のアブドゥルラフマン・アル・サイードを敗北させるための努力を主導したこのロビーは、彼の対立候補であるヘイリー・スティーブンス米下院議員を支援するために3,000万ドル以上を費やしていた。

アブドゥルラフマン・アル・サイードは11月の本選挙で、共和党の元米下院議員マイク・ロジャースと対決する。このレースは、11月の中間選挙における上院の数少ない運命的な争いの一つと見なされており、ドナルド・トランプの大統領任期終了までどの政党が上院の支配権を握るかを決定する可能性がある。

エジプト系のアブドゥルラフマン・アル・サイードが11月の選挙で勝利した場合、彼はアメリカ史上初のイスラム教徒の上院議員となる。