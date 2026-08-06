シオニストメディア：「ヒズボラがゲームのルールを変えつつある」

アブナー通信社によると、ヘブライ語紙「マアリフ」は、レバノン南部のマジュダル・ズーン村で起きた最近の保安事件（シオニスト軍人２名が死亡、４名が重傷）に言及し、ヒズボラがゲームのルールを変えつつあり、この認識がイスラエル軍に懸念をもたらしていると報じた。

この報道は、レバノン南部のマジュダル・ズーンでの事件が、シオニスト政権にとって好ましくない傾向の兆候であると指摘している。

マアリフ紙によれば、ヒズボラは戦場でゲリラ戦を展開しようとしており、イスラエル軍は水曜日に鈍重かつ混乱した対応を見せたという。

この報告によれば、今後の数日間はヨルダン川西岸戦線でもイスラエル軍にとって挑戦的なものとなるだろう。

シオニスト系メディアは昨日、レバノン南部での軍事作戦でシオニスト軍人２名が死亡し４名が負傷したと報じた。この政権の軍報道官は、昨日レバノン南部で中佐相当の大尉（中隊長）と別のシオニスト軍人１名が死亡し、他に４名が負傷したと発表した。

事件の詳細によると、昨日正午１２時頃、イスラエル軍第５５旅団戦闘チームの部隊がレバノン南部のマジュダル・ズーン村地区で活動していた。作戦中、部隊は同地区の建物に立ち入った。部隊が建物に入った際に爆発が発生し、これは同場所に仕掛けられていた路傍爆弾によるものと見られている。