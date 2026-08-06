トルコ：「ヨルダン川西岸と占領下のエルサレムにおけるイスラエルのテロは続いている」

アブナー通信社がアル・ジャジーラの報道として伝えたところによると、トルコ外相は、イスラエルとネタニヤフ内閣がヨルダン川西岸とエルサレムでテロ活動を続けていると強調した。

この報告によれば、ハカン・フィダン外相はアンカラでシリア外相との共同記者会見において、イスラエルはガザから撤退すべきだが、和平計画の実行において依然として障害を作り出していると述べた。

フィダン外相はシリア情勢にも触れ、次のように付け加えた：「イスラエルは継続的な攻撃によってシリアの安全保障を脅かそうとしており、この政権に対しシリアの領土一体性を尊重するよう圧力をかけるべきだ。我々はシリアとの防衛・テロ対策における協力を重視している。シリアはより安定しており、我々はあらゆるレベルで同国との関係発展に努めている。」

トルコ外相はレバノン情勢にも言及し、「レバノンでは安定と安全保障が確保されねばならない。なぜならイスラエルの拡張主義的政策が数千人の死傷者と避難民を生み出しているからだ」と述べた。

シリア外相は、具体的な解決策には一切触れずに、ダマスカスはシリア南部の安定を確立し、イスラエルの頻繁な攻撃を止めるために努力していると主張した。