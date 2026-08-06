レバノン南部での停戦違反の継続；イスラエルによる「アル＝マンスーリー」地区への空爆

アブナー通信社がアル＝マナールの報道として伝えたところによると、シオニスト政権による停戦違反と侵略的行為はレバノン南部で依然として続いています。

この報告によれば、レバノン公式通信社は、占領政権がティルス地区のアル＝マンスーリー地区を一連の空爆の標的にしたと発表しました。

地元筋によると、シオニスト政権は１時間の間にレバノン南部ティルス地区のアル＝マンスーリー地区を２度にわたり空爆しました。

レバノン筋はまた、占領軍がレバノン南部のハダサー地区を重火器で激しく砲撃したと発表しました。

シオニスト政権軍は声明で、過去数時間の間にレバノン南部のヒズボラの軍事インフラを攻撃したと主張し、これらの攻撃はマジュダル・ズーン地区周辺での爆発によりイスラエル兵２名が死亡し４名が負傷したことへの報復であるとしました。

占領軍は、ヒズボラの弾薬庫、司令部、軍事インフラを攻撃したと主張し、レバノン南部の安全保障地域でのプレゼンスを継続するとしています。

これらの動きは、レバノン保健省が、昨夜のイスラエルによるレバノン南部ブルジュ・アッ＝シマーリー地区への空爆で８名が負傷したと発表する中で起きています。