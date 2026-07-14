通信社アブナの報道によると、AP通信はイランとの戦争における米陸軍の死傷者の増加を報じ、7月初旬にアラビア海でのヘリコプター墜落事故で米海軍のパイロット1名が死亡したと伝えた。

しかしながら、同通信社はこの戦争における陸軍の公式戦没者数をわずか14名と発表し、月曜日までの米兵負傷者数が400名の大台を超えたと明らかにした。米中央軍（セントコム）のティム・ホーキンス報道官は、負傷者の大部分が「外傷性脳損傷（TBI）」を負ったと述べた。

米海軍は当初、7月1日に発生したヘリコプター墜落事故を「緊急着陸」と表現し、緊急事態が敵対的行動によるものだという証拠はないと発表した。ヘリコプターの乗員3名は事故後間もなく救助された。

この報告によると、負傷した軍人の総数は414名に達し、AP通信によれば、月曜日にこのリストに追加された米空軍兵1名も含まれている。

「外傷性脳損傷」は、しばしば近くでの爆発（手榴弾やロケット弾の爆発でさえも）によって引き起こされ、兵士の精神的健康や認知能力に長期的かつ複雑な影響を及ぼす可能性がある。この問題は、中東における米国の最近の戦争後の軍人にとって主要な課題の一つとなっている。

米国は戦争負傷者数を400人超と発表しているが、セントコムが負傷の種類について正確なデータを提供していないことは、米国の真の死傷者の規模について不透明さを残している。アメリカ人は以前にも、特にイランによるアイン・アル・アサド基地へのミサイル作戦の際に、戦争における実際の損失に関するニュースを検閲していることを証明している。