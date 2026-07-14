イエメン人に対するサウジ侵略への対抗におけるイラク・ヌジャバ運動の支援

通信社アブナがアル＝マシーラを引用して報じたところによると、イラクの「ヌジャバ」運動の軍事副代表であるシェイフ・アブドゥルカーディル・アル＝カルバラーイーは、声明の中で、サウジ侵略に対抗するイエメン人の英雄的な立場は、イラクのレジスタンスと世界中のすべての自由人の誇りであると述べた。

シェイフ・アル＝カルバラーイーはこの声明で明言した：「依存的なサウジ政権に率いられたワッハーブ派の侵略に対抗するイエメンのアンサルラーが示す英雄的な立場は、世界中のすべての自由人にとって誇りと栄誉の源である。」

彼はさらに、「我々は彼らと温かく握手し、彼らが正義と考える戦いにおいて彼らを支援する。なぜなら、抑圧された者の権利は、腕力と抑止力の方程式の押し付けによってのみ、これらの傭兵から奪い取られるからである。」と付け加えた。

ヌジャバの軍事副代表は、イラクのレジスタンスは「神の許しのもと、神がご自身の定められた事柄を完了されるまで、神と人類の敵と戦うための統一戦線であり、結束した体であり続ける」と強調した。

彼は最後に、「勝利は神からのみであり、良い結末は敬虔な者たちのものである」と明言した。