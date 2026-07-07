シェイク・ザクザキのナジャフ到着、ウンマの殉教指導者葬儀出席のため

アフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、シェイク・イブラヒム・ザクザキ氏はウンマの殉教指導者の聖なる遺体の葬儀に参加するためナジャフ・アシュラフに到着しました。ナイジェリア・イスラム運動事務総長は、イラク滞在後、埋葬式のために聖地マシュハドに向かう予定です。

また同氏は、これらの儀式に参加する傍ら、イラクの数名の学者や宗教関係者と会談する予定です。