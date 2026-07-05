バーレーンの革命活動家による殉教指導者との別れの儀式についてのルポ

国際アフル・バイト（アブナ）通信社によると——イスラーム革命の殉教指導者の清き遺体との民衆による別れの儀式が始まる前に、各国からのグループや政治的人物が特別な儀式をもって、殉教指導者の遺体との公式な別れのために礼拝堂に参集した。

バーレーンの研究者・活動家であるラーシド・アッ＝ラーシド博士は、殉教指導者アーヤトッラー・アル＝ウズマー・セイイェド・アリー・ハーメネイー師（アッラーのご満悦あれ）の別れと葬儀への参列についての覚書を記した：

私たちはテヘランで開催された偉大なる指導者、イマーム殉教者、アーヤトッラー・アル＝ウズマー・セイイェド・アリー・ハーメネイー師（アッラーのご満悦あれ）の歴史的な別れと葬儀の儀式に参加した。この別れは壮麗な光景であり、イスラームとウンマの諸問題に生涯を捧げたこの人物の偉大さと地位の次元を示していた。

この比類なき人物の喪失にふさわしい悲しみの中で、私たちはこの儀式において、その清き遺体の前に謙虚に立ち、指導者との別れを告げた。その献身と地位の前では、弔意の言葉さえもその偉大さにふさわしくない。

私たちにイマーム殉教者であり指導者であるアーヤトッラー・アル＝ウズマー・セイイェド・アリー・ホセイニー・ハーメネイー師と、その思想と偉大なジハードを知る幸運をお与えになったアッラーに感謝する。もしこのウンマが師のために自らの血を捧げることができたなら、必ずそうしたであろう。しかし運命は、師ご自身がその清き血をもってウンマのための犠牲となることを定めた。かくして、ジハード、献身、寛大さに満ちた完全な人生の道を、師が望み、またそれにふさわしくあったもの——殉教とアッラーとの対面——をもって全うされたのである。

私たちがその清き遺体の前に立ったとき、師の清らかな魂に向かってこう語りかけた：「我らの主よ、安らかに旅立ち、光に満ちた目で（安らかに）お眠りください。というのも、あなたは自由と高貴の人々の軍隊を後世に残され、彼らは今日、あなたの道を歩み、あなたの偉大な使命に忠実であり、あなたの後を継いで名誉と尊厳の旗を担っているからです。」

あなたの若き獅子たちはもはや抑圧者を恐れず、ましてや抑圧と傲慢の勢力に立ち向かう最前線に立つあなたの不屈の男たちはなおさらである。昨日私たちが目撃したもの——巨大な群衆から前例のない民衆と政府の連帯まで——は、抵抗と指導者継承（ウィラーヤト）の道が続くことの最善の証拠である。

私たちは、この国の歴史上最大の儀式と評されたこの式典が世界中から公式・民衆の代表団を結集させたのを目の当たりにした。それは、殉教指導者が生涯をかけて誓いを立てた永遠のメッセージが、アッラーが全地とそこにいるすべての者を受け継ぐまで続くことを示した。

私たちはこの追悼式典に参列することで、偉大なる指導者に「さようなら」を言うのではなく、この使命の誓約に堅固に忠実であることを確認し、彼との、そしてすべての自由人との約束の場所は、諸原則に対する忍耐と不屈の中にあることを強調する。そこにおいて、勝利に到達するまで彼の使命の道を続けるという私たちの誓約と約束が新たにされるのである。