テレグラフ紙：イラン殉教指導者の葬儀は現代史最大級の儀式となる

国際アフル・バイト（アブナ）通信社によると、英紙テレグラフは、イスラーム革命の殉教指導者アーヤトッラー・アル＝ウズマー・セイイェド・アリー・ハーメネイー師との別れの儀式に関する報道で、公式の儀式開始前から何千人もの人々が葬儀会場に通じる通りに集まり、イランの敵に対する復讐を要求したと書いた。

同紙はイラン当局者の推計を引用し、テヘランでの儀式の参加者数は2000万人に達する可能性があり、テヘラン、コム、マシュハド、そしてイラクの巡礼都市で行われた儀式を含めると、総出席者は約3500万人に増加すると報じた。テレグラフによれば、この統計はこの儀式を現代史における最大級の葬送儀式の仲間入りさせるものだ。

テレグラフはまた、人々の広範な参加をハーメネイー師の人気と社会的支持の証しと評し、西側での一部の予測——すなわち不安の発生やイランの国内結束の弱体化——に反して、巨大な群衆が殉教指導者を見送るために通りに繰り出したと記した。

同紙は続けて、約100カ国からの代表団がこの儀式に出席したことに言及し、この参加は葬送儀式の国際的規模と、地域および世界レベルでのイラン・イスラム共和国の政治的立場を示すものと評価した。