革命指導者の殉教は、抵抗戦線をより広げ、イランを地域的・世界的舞台でより強力なものにした

アフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、政治問題専門家のハサン・ハニザーデ氏は、アブナ通信社の記者とのインタビューで、イスラム革命の殉教指導者を、イマーム・ホメイニ師（アッラーの御満悦あれ）に次ぐ過去一世紀におけるイスラム世界で最も卓越した人物の一人と評し、同氏は国内、地域、国際の各分野で比類ない役割を果たしたと述べた。

同氏は殉教指導者の広範な知識、政治的・社会的・メディア的・国際的洞察力に言及し、同氏が国内および世界問題の様々な側面を掌握していたことが、卓越した歴史的人物像を築いたと指摘した。37年間の指導の間に、イラン・イスラム共和国は最も敏感で危険な歴史的局面に直面したが、同氏の先見性、聡明さ、そしてイスラム革命とイスラム世界が直面する脅威に対する正確な認識が、革命の維持とイランの防護に貢献した。

ハニザーデ氏は、殉教指導者の最も顕著な特質の一つとして、宗派を超えた統一志向の視点を挙げ、同氏は常に部族的アプローチを避け、イスラム諸国民の間に広範な団結を築き、シオニスト体制と傲慢な大国に対する包括的な戦線を形成しようと努めたと付け加えた。

同氏は続けて、殉教指導者の広い世界観、人間的・道徳的・イスラム的視点、そして正確な敵認識が、傲慢な大国に同氏に対する深い憎悪を抱かせ、同氏の暗殺によってイスラム社会とイラン国民に疑惑を植え付け、イスラム共和国転覆の地歩を固められると考えさせたが、その計算は完全に誤っていたと述べた。

この政治専門家は明確に述べた：殉教指導者の殉教はイスラム共和国を弱体化させなかったばかりか、国内の団結とイスラム世界の結束を強化した。100か国以上からの代表者と2000万人以上の人々が、安全保障上の脅威と地域の特殊な状況下で葬儀に参加したことは、イラン国民とイスラム世界における同氏の高い地位を示している。

同氏は付け加えた：この大規模な参加は、殉教指導者の殉教が世界的傲慢に対するより広範な戦線を創出したことを示しており、同氏の37年間の指導は正確で、計算され、未来志向のものであった。したがって、同氏の殉教はイラン国民の尊厳を高め、イスラム共和国の地域的・国際的地位を向上させ、この葬儀を世界史上かつてない歴史的出来事に変えた。

ハニザーデ氏は、抵抗の枢軸の形成における殉教指導者の役割に言及し、同氏は若い頃から権力のためではなく、傲慢に対する広範な戦線を組織するために闘争を開始し、シオニズムの拡大の危険性を深く認識して、虚偽の戦線に対抗する主要なモデルとして抵抗の枢軸を受け入れたと述べた。

同氏は付け加えた：大統領時代も指導者時代も、同氏は常にすべての闘争潮流、さらには世界の解放運動の間での統一戦線の必要性を強調していた。制裁と多大な圧力にもかかわらず、同氏は常にイスラム・ウンマの団結と抵抗の強化を主張し続けた。

この政治アナリストは指摘した：殉教指導者による抵抗戦線強化の強調は、この枢軸を日々拡大させ、その効果はシオニスト体制の内部の不安定さに明確に観察できる。これらの成果の重要な部分は、抵抗支援における同氏の戦略的・闘争的アプローチの結果である。

同氏は別の部分で、「説明のジハード」を殉教指導者の最も重要なキーワードの一つとし、宗教的相違の回避と敵のメディア戦争への対抗は同氏の最も重要な関心事の一つであったと述べた。殉教指導者のメディアと傲慢な大国の心理作戦に対する深い理解は、同氏に説明のジハードをイスラム世界レベルでの基本的戦略として提起させた。

ハニザーデ氏は付け加えた：同氏は説明のジハードをイスラム・ウンマの包括的ジハードの一部と見なし、真実の説明、アメリカとシオニスト体制の目標の暴露、そしてムスリム間の分裂策謀への対抗の必要性を強調していた。この戦略は、地域的・世界的展開に対するイスラム諸国民の意識向上に重要な役割を果たした。

この戦略の将来について同氏はまた述べた：入手可能な報告によれば、シオニスト体制は現在、世界中に千以上の視覚・聴覚・活字メディアを有し、数十億ドルを費やしてイランとイスラム世界に対して協調的に活動しており、その主な目的はムスリム諸国民の間に亀裂を生み出すことである。

この政治専門家は結論として強調した：このような状況下で、説明のジハードはソフト戦争の分野における完全に闘争的な戦略である。殉教指導者は常に敵認識、意識啓発、真実の説明を強調し、この戦略が力のバランスをイスラム諸国民に有利に変え、敵のメディア的陰謀を無効化できると信じていた。