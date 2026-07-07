アンマル・ハキム：イラクにおける殉教指導者の葬儀は両国民の連帯を示す

アフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、イラクの「ヒクマ」運動の指導者サイイド・アンマル・ハキムは、アル・マヤディーンTVとのインタビューで、国家の武器独占の必要性を強調すると同時に、このプロセスはいかなる意味でもハシュド・アル・シャアビの弱体化や解散を意味するものではなく、同時にイラクとイラン・イスラム共和国との関係の深さと、テヘランがイラクの主権を尊重していることを強調した。

ハキム氏は言った：武器の国家への引き渡しはイラク憲法に明記されており、最高宗教権威もこれを強調している；この問題はイラク政府の政策プログラムにも含まれている。

イラクの「ヒクマ」運動の指導者は強調した：ハシュド・アル・シャアビの構造を再構築・再編成し、より結束した、組織的な、強力な軍事力に変えるべきである。

同氏は続けて：ISとの戦いの段階を乗り越えた後は、ハシュド・アル・シャアビを政治的潮流や政党にいかなる依存も持たない軍事機関に変えることが適切である。

ハキム氏は強調した：ハシュド・アル・シャアビはイラクの防衛システムの基本的な柱の一つである；陸軍にはその任務があり、連邦警察には特定の職務があり、ハシュド・アル・シャアビにも独自の特別任務がある。

同氏は付け加えた：国家の武器独占は、ハシュド・アル・シャアビの組織へのさらなる支援、その正しい制度化、および組織構造の見直しを伴うべきである。

イラクの「ヒクマ」運動の指導者は指摘した：ハシュド・アル・シャアビの排除、統合、解散に関するいかなる話も存在しない。

ハキム氏はまた言った：私が米国特使と会談した人々から聞いたこと、およびイラク首相との接触から得た情報によると、この特使はイラク問題に介入していない。米国または他のいかなる国がイラクに対してイラン・イスラム共和国との関係断絶を要求したという報告は、私の知る限りこれまでにない。

イラクの「ヒクマ」運動の指導者は、バグダッドとテヘランの関係に言及して続けた：イラクとイランの関係は歴史的、深く、多面的な関係であり、誰もがイラクが独立した、完全な主権を持ち、独自の意思決定ができる国であることを望んでいる。

ハキム氏は続けた：私はイラン・イスラム共和国およびその指導者たちから、イラクを自国に従属させたり、イラクの内政に干渉したりすることを望んでいるという言葉を聞いたことがない。私がイランとその指導者たちから聞いたのは、独立した、主権を持ち、独自の意思決定ができるイラクを望んでいるということである。

同氏はまた、イラン・イスラム革命の指導者の殉教に言及して述べた：イラク国民は、サイイド・アリ・ハメネイの殉教、その無実、および殉教に至ったテロリストによる奇襲的行為に対して広範な哀悼の意を表明している。

イラクの「ヒクマ」運動の指導者は続けた：イラク国民はこの葬儀の場で、イラン国民、その無実、そして殉教イマームとの連帯を宣言している。

ハキム氏はイラク国民に対し、アヤトラ・ハメネイの遺体の葬儀に参加し、その広範な出席によって両国民間の連帯のメッセージを示すよう呼びかけた。