イラクによる殉教指導者の葬儀計画の詳細：広範なメディア取材から警備・医療措置まで

国際的なアフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、イラクにおけるウンマの殉教指導者の遺体葬儀開催高等委員会の報道官であるサアド・マーン博士中将は、次のように述べた：殉教者、大アヤトラ・サイイド・アリ・ハメネイ師（その魂が聖化されますように）の葬儀に関する準備を監督するために、高等委員会と複数の小委員会が設置された。この儀式の開催に必要なすべての準備が完了している。

同氏は続けて、イラクのすべての治安機関と部隊が、殉教指導者、大アヤトラ・サイイド・アリ・ハメネイ師（その魂が聖化されますように）の葬儀を確保するための特別警備計画の実施に参加していると述べた。ナジャフ・アシュラフにおける葬儀行列のルートは6キロメートルである。カルバラ・ムアッラにおける式典のルートも5.8キロメートルとなる予定である。ナジャフ・アシュラフとカルバラ・ムアッラにおける殉教指導者、大アヤトラ・サイイド・アリ・ハメネイ師（その魂が聖化されますように）の葬儀には751の移動給仕所（モカブ）が参加し、この数は増加する可能性がある。

イラクにおけるウンマの殉教指導者の遺体葬儀開催高等委員会の報道官はさらに、殉教者、大アヤトラ・サイイド・アリ・ハメネイ師（その魂が聖化されますように）のイラクでの葬儀を、3000人以上のイラク人、アラブ人、外国人ジャーナリストが取材すると付け加えた。2500台のカメラと23の生中継センターがこの式典のメディア取材を担当する。

イラクにおけるウンマの殉教指導者の遺体葬儀のための医療および交通準備に関して同氏は、ナジャフ・アシュラフとカルバラ・ムアッラにおける葬儀の特別な衛生・医療計画を実施するために150台の救急車が配備されたと指摘した。また、式典期間中の車両の円滑な通行を確保するために、ナジャフ・アシュラフ県、カルバラ・ムアッラ県および隣接県を対象とした特別交通計画が策定されている。