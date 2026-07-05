スペインとラテンアメリカからの代表団のイスラーム革命殉教指導者との別れの儀式への参加

国際アフル・バイト（アブナ）通信社によると、スペインメディアは、イスラーム革命の殉教指導者アーヤトッラー・アル＝ウズマー・セイイェド・アリー・ハーメネイー師の遺体との別れの儀式に、スペインおよび複数のラテンアメリカ諸国からの要人ならびに公式、文化、メディア代表団がテヘランのイマーム・ホメイニー礼拝堂に出席したことを報じた。

スペインメディアの報道によれば、ニカラグア外務大臣バルドラック・ルドウィング・ヤンツケ・ウィタッカー氏が公式代表団を率いてこの儀式に参列し、殉教指導者の遺体に敬意を表するとともに、ニカラグアのダニエル・オルテガ大統領とロサリオ・ムリージョ副大統領からの弔意のメッセージを故人のご家族とイラン・イスラム共和国の当局者に伝達した。

ニカラグア外務大臣はまた、テヘラン訪問中にイラン・イスラム共和国外務大臣のセイイェド・アッバース・アラグチー氏と会談し、ニカラグア政府と国民のイラン・イスラム共和国との連帯を強調し、ハーメネイー師および他のイランの殉教者たちの殉教に対して哀悼の意を表した。

この儀式にはまた、キューバ共和国特別代表が公式代表団とともに参列し、殉教指導者の遺体に敬意を表して、自国のイラン国民への哀悼の意を表明した。

公式代表団に加えて、スペイン、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、エクアドル、ボリビア、ニカラグアからの文化・メディア活動家グループも別れの儀式に参加し、イラン国民との哀悼の意を表し、イスラーム革命の殉教指導者の記憶を称えた。

この儀式の合間に、文化・メディア代表団の数名のメンバーは、闘争、投獄、亡命の日々についてのアーヤトッラー・セイイェド・アリー・ハーメネイー師の回顧録である書籍『ルビーとなった心の血』のスペイン語版を手にしていた。