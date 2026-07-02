イラク当局者：汚職による被害額は２兆ドル超と推定

ABNA通信社がロシア・アル・ヤウム放送を引用して報じたところによると、イラクのアリ・アル＝ザイディ首相の法律顧問「ムニル・ハッダード」氏は、汚職による財政的損失の規模について、イラクの予算は2003年以降、汚職により２兆ドル以上の被害を受けたと述べた。

同氏は、イラク新政府の汚職事件への取り組みについて、「汚職撲滅キャンペーンは、いかなるレッドラインや時間的制限もなく継続されている」と明言した。

ハッダード氏は、信じがたい横領額に言及し、「略奪された資産の数字は、理性や論理を超えている」と付け加えた。

イラク首相の法律顧問は、これらの事件の処理手順について、「汚職で告発された者たちの裁判は公開で行われる」と述べた。

同氏は、逮捕者の統計について「最終的な統計はなく、急襲作戦と逮捕は毎日続いている」と述べた。

捜査の進捗についてハッダード氏は、「主要な被告たちは詳細な自白を行っており、それが治安機関や司法当局による他の被告逮捕の指針となっている」と述べた。

同氏は、被告の逃亡について「一部の指名手配者たちはイラク国外や北部のクルディスタン地域への逃亡を試みた」と述べた。

アル＝ザイディ氏の法律顧問は、汚職事件に関するアルビール（クルディスタン地域）の姿勢について「クルディスタン地域当局は我々に協力しており、指名手配者８名を連邦当局に引き渡した」と付け加えた。

同氏は最後に、逮捕者の身元について「逮捕者のリストには現職・元高官や国会議員が含まれている」と強調した。