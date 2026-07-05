抵抗と復讐はイラン国民の叫びである

国際アフル・バイト（アブナ）通信社によると——ムハンマド・バーギル・ゾルカドル国家安全保障最高評議会事務総長は、革命の殉教指導者の葬儀を前にしたメッセージで次のように記した：ここ数日、あなたがたの目をイランに向けよ。これこそが、あなたがたが数日で打倒できると思い込んでいたイランである！

このメッセージの末尾で彼は書いた：この怒れる人の海は、今や指導者との別れと葬儀において二つのスローガンを叫んでいる。敵に対する抵抗と、イランの殉教指導者の血の復讐である。