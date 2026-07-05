シェイフ・ハンマーム・ハムーディー：殉教者アーヤトッラー・ハーメネイーは最も困難な日々にイラクの隣に立った

国際アフル・バイト（アフナ）通信社の報道によると、イラク最高イスラーム評議会議長のシェイフ・ハンマーム・ハムーディー師は、イラク国民は決してこの国の隣に立った者たちを忘れないと強調した。同師はまた、殉教者たる偉大なるアーヤトッラー・セイイェド・アリー・ハーメネイー師を、現代における抑圧と専制との闘いの象徴と位置づけた。

ハムーディー師は「対話会合」で述べた。イラク人は自分たちの隣に立った者たちを決して見捨てず、世界はイラク人の勇気と忠誠を、殉教者アーヤトッラー・セイイェド・アリー・ハーメネイー師の葬儀において目撃するだろう。

同師は付け加えた：イマーム殉教者たる偉大なるアーヤトッラー・セイイェド・アリー・ハーメネイー師は、イマーム・フサイン（彼の上に平安あれ）の教えに基づき、自由、尊厳、正義の道において、抑圧と専制と戦うこの時代の象徴であった。

イラク最高イスラーム評議会議長は続けた：殉教者アーヤトッラー・ハーメネイー師は、禁欲、勇気、忍耐、知識、そして敵の思考様式に対する正確な政治的認識を一身に集めており、それに基づいて、自らの能力に依拠した力ある国と、偉大で強力な国民を築き上げた。

同師は指摘した：殉教者アーヤトッラー・ハーメネイー師の血のおかげで、イランのイスラーム革命はより強固な精神で再生し、人々の広範な参加は、敵に対する抵抗と挑戦の明確なメッセージを示した。

ハムーディー師はまた語った：殉教者アーヤトッラー・ハーメネイー師は常にイラクとイラク国民を愛し、イラクのイスラーム革命を支援し、イラクのために自己犠牲を示した。ISISとの戦いにおいて、彼はハシュド・アッシャアビー部隊を支援するためにイランの武器庫を開放した。

同師は最後に強調した：我々は自分たちの隣に立った者たちを決して見捨てない。イラク国民の勇気、高潔さ、感謝の精神は、イマーム殉教者アーヤトッラー・ハーメネイー師の迎えと葬儀において、特別かつ壮大な形で現れるだろう。殉教者アーヤトッラー・ハーメネイー師は常にゴムとナジャフの神学校に近しく、これら二つの拠点間の結束と一体性を保つことに特別な配慮を払っていた。