メローニ、トランプ氏に「あなたの友達であることは、私の人気に確かに役立っていない」

ABNA通信によると、イタリアのジョルジャ・メローニ首相は、米大統領の自身に対する嘲笑的な発言に反応し、ドナルド・トランプ氏との友好関係はイタリアでの自身の人気に「確かに」貢献していないと述べた。

米大統領が自身の政治的人気に疑問を呈した後、メローニ首相はインスタグラムでの声明で、トランプ氏の「継続的で理由のない（言葉による）攻撃」は「無意味」だと述べた。

イタリアの首相は、「私の人気に関して言えば、あなたの友達であることは確かに役立っていません。それはあなたとの私の関係にも依存しません。私の人気はあなたとは無関係です。ご自身の人気に集中されることをお勧めします」と述べた。

その後、ローマはイタリアの国益に基づいて決定を下すと付け加えた。

これは、トランプ氏が土曜日、メローニ氏がイランに対する米国の軍事侵略のために米国がイタリアの航空基地を使用するのを妨げたことで「大きな兵站上の問題」を引き起こしたと発言した後に行われた。

トランプ氏はここ数日、イタリアのジョルジャ・メローニ首相を侮辱し、「彼女は私と写真を撮ってほしいと懇願した！彼女は私と写真を撮りたがっていた。私は全くその気はなかったが、彼女が気の毒になった！」と述べた。