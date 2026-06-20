ヒズボラ事務総長：我々は武器を発展させ、カルバラーの決断を下した

ABNA通信社がアル＝マナールを引用して伝えたところによると、レバノンのヒズボラ事務総長は、ベイルート南郊外のウンマの殉教者サイイド・ハサン・ナスルッラー廟でヒズボラが開催するムハッラム月の追悼式で演説を行いました。

フサインは我々の道である

ナイム・カセム師は、この演説で勝利（ナスル）の概念に言及すると述べ、次のように強調しました：「我々レバノンのヒズボラは、"フサインは我々の道である"と信じている。すなわち、ムハンマド（彼の上に平安と祝福あれ）は我々の道であり、イスラムは我々の道であり、全能のアッラーの宗教は我々の道である。我々が行動する基盤と原則は、国家的、人道的、倫理的原則であり、地上で最高の原則である。」

我々は占領を受け入れず、敵に立ち向かう

彼は続けた：「我々はあらゆる形態の従属に立ち向かう。敵が武器で我々に立ち向かうならば、我々も武器で彼に立ち向かうであろう。我々は占領を受け入れていない。敵が"ソフト・ウォー"で我々に立ち向かうならば、我々もそれ（ソフトな手段）で彼に立ち向かい、何かを押し付けようとするならば、それを拒否し、我々に立ち向かう力を与える利用可能な手段を用いて抗議の声を上げる。」

我々は武器を敵に向けた

ヒズボラ事務総長は明確に述べた：「我々はターイフ合意と憲法を遵守し、政治的対立を内部統一の枠組み内に留め、土地の解放を信じ、我々の武器をこの敵に向けた。我々がこれらの行動をフサイン運動の旗印の下で行うからこそ、それは我々が勝利者であることを意味する。占領を拒否するあらゆる一歩は、我々にとって勝利と見なされる。我々は自由に生まれ、不正義に立ち向かい、奴隷制、占領、保護国化に屈せず、他者のプロジェクトを拒否することを選んだのである。」