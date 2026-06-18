トランプのネタニヤフ批判：「行動が急ぎすぎだ」

「アブナ」通信によると、アメリカのドナルド・トランプ大統領は「ウォール・ストリート・ジャーナル」紙とのインタビューで、まずネタニヤフを賞賛しながらも、「もちろん、彼は時々行動が急ぎすぎる」と述べた。

アメリカ大統領はまた、ネタニヤフが戦争のいくつかの側面において異なる目標を追求していたと述べた。

トランプの発言は、イランとの覚書署名後になされたものである。

トランプはフランスのベルサイユ宮殿を出る際、この覚書の署名を確認し、「私はイランとの覚書に署名した」と述べた。