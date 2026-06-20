アルバニア国民のトランプ家プロジェクト抗議が20日目に突入

ABNA通信社がアルジャジーラを引用して伝えたところによると、アルバニア人数千人が20日連続で街頭に立ち、トランプ家に関連するレジャープロジェクトに対する怒りと抗議を示しました。

この報告によれば、昨日もアルバニア人数千人が首都ティラナに集結し、「アルバニアは売り物ではない」とのスローガンを叫びました。

彼らは同国首相の辞任を要求しました。これらの抗議を受けて、一部の区域で建設作業が中断されたと伝えられています。

この計画には、無人島「サザン」島ならびにアルバニア南部の「ザフィリニョク」地域と「ヴィヨサ・ナルタ」地域へのホテル複合施設および観光施設の建設が含まれていることに留意すべきです。これらの地域の一部は沿岸地域および保護区域に位置しています。

イヴァンカ・トランプとジャレッド・クシュナーは以前、地中海の中心に1400ヘクタールのプライベートアイランドを建設する意向を表明していました。

トランプ氏の娘は、この大規模プロジェクトは国際的な建築家との協力のもとで実施されると発表しました。

このプロジェクトの一環として、かつてアルバニア沿岸の軍事施設であったサザン島がトランプ家のプライベートアイランドに変貌し、クシュナーの投資会社がこのプロジェクトを実行することになっています。