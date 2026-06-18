ガリーバーフ：イランは最近の戦争で米国とシオニスト政権の目標を打破した

「アブナ」通信の特派員によると、モハンマド・バゲル・ガリーバーフは特別ニュースインタビューで、イスラム革命後、交渉と政治的対決のいくつかの重要な時期を数えることができると述べ、次のように強調した：核交渉とJCPOA（包括的共同行動計画）の記憶は長年にわたり国内の政治空間で取り沙汰されてきたが、最近の戦争、特に過去1年間の第三次戦争に関連する交渉と変動は、様々な点で異なる側面を持っている。

彼は付け加えた：この出来事はその広がりと影響力において大きな出来事である。イラン・イスラム共和国は地域に位置しており、紛争の場は地域的と見なされるかもしれないが、その影響と結果は完全に世界的であり、今日我々はこれらの影響を目の当たりにしている。

議会議長はこの対決の地政学的側面に言及し、明確に述べた：政治地理学の観点から問題を見れば、国際的な影響を持つ戦争に直面している。世界第一の軍事大国と世界第一の経済大国が、核能力と相当な軍事力を有するシオニスト政権と共に、イラン・イスラム共和国に立ち向かった。

ガリーバーフは続けた：この対決は単なる軍事的衝突ではなく、経済的、政治的、技術的側面でも進行した。実際、二つのアプローチと二つの前線が互いに対峙した；一方には帝国主義的アプローチがあり、他方には一神教的アプローチと真理の前線があった。

彼は強調した：私の見解では、この戦争の側面を調査することは非常に注目に値し、教訓的である。私は以前にも述べたが、この対決において我々は米国とシオニスト政権に勝利した。なぜなら彼らは特定の目的を持って戦場に臨んだが、宣言した目標のいずれも達成しなかったからである。

議会議長は指摘した：相手側が多くの軍事、経済、技術的優位性を持っていたにもかかわらず、得られた結果は、米国とシオニスト政権が設定した目標が実現されなかったことを示している。