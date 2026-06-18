イランと米国の大統領により覚書が署名された

「アブナ」通信によると、我が国外務省報道官のエスマイル・バガーイーはテレビインタビューで、「これまでのところ我々の計画は変更されておらず、スイスでの会合は引き続き開催される予定である」と述べた。

同氏はさらに、「覚書文書の署名方法について新たなアイデアが提起されており、その一つは両国大統領による署名である。我々はこれを検討中であり、ある観点からはこれがより良い可能性もある」と付け加えた。

外務省報道官は、スイス会合は依然として有効であり、今後の合意に向けた交渉の開始点となると述べ、両国大統領がこの文書に署名する場合、どのように行うのか（遠隔か対面か）という質問に対し、「既に述べたように、両国大統領による署名というアイデアが提起されており、これらを検討中である。実現すれば、この署名は遠隔で行われるだろう」と答えた。

バガーイーは明確に述べた：「現在あなたと話している時点で、私は文書が両国大統領によって正式に署名されたと推測している。ホルダード月28日（6月18日）木曜日の早朝に署名される予定だった。私は署名が行われたと推測する。」

同氏はまた、米国側がスイス会合をパフォーマンスのために利用しないようにどのような対策が講じられているかという質問に対し、「この分野におけるあらゆる配慮が考慮されており、不要な副次的な問題なくこの会合を開催するよう努めている」と指摘した。

バガーイーはさらに、イスラマバード覚書の文面や、ここ数日で一部メディア（西側メディアを含む）によって公開された文面に関する質問に対し、「ここ数週間、対話の進展に応じて、我々はインタビューで文面について説明してきた。この文書は約1ページ半で、14項目から成る」と答えた。