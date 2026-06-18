ナイム・カセム師：レバノン抵抗運動が3185回の作戦を実施；イスラエルは去っていく

「アブナ」通信が「アル＝マナール」を引用して報じたところによると、レバノンのヒズボラ事務総長ナイム・カセム師は、サイイド・ハサン・ナスルッラー廟でのアシュラー式典で次のように述べた：今日、我々はウンマの殉教者のサイイド、サイイド・ハサン・ナスルッラーの墓所の隣でアシュラーの式典を執り行い、この偉大な場所の祝福を受けている。なぜなら彼はこれらの追悼式典に臨在しているからであり、彼はこの道のインスピレーション源であり、創設者であり、建設者であったからである。

ナイム・カセム師はその後、地域の情勢に言及し、次のように述べた：我々はイランの国民、抵抗運動、そして独立と自由を熱望する地域・世界の国民と諸国に対し、この偉大な勝利を祝して祝意を表する。

同師はまた、イラン・イスラム共和国に感謝し、次のように述べた：我々はイラン・イスラム共和国に対し、レバノンの戦場を抵抗運動および国民として犠牲の覚悟と結びつけ、シオニスト政権に侵略の停止を余儀なくさせたことに感謝する。

レバノンのヒズボラ事務総長は続けた：この戦争の目的はイラン体制の転覆だったが、アメリカのパワーショーは打ち砕かれ、イランに対するワシントンの植民地計画は失敗した。

同師は付け加えた：イランに対して行われた戦争を過小評価すべきではない。なぜならその目的はイラン体制の転覆と、革命的なイランにおける尊厳ある独立した生活の破壊だったが、この目的は失敗し、情勢の流れは変わったからである。

レバノンのヒズボラ事務総長はさらに次のように述べた：アメリカの威容は打ち砕かれ、イランに対するワシントンの植民地計画は失敗した。地域の力のバランスは変わるだろう。

同師は演説の別の部分でレバノンの状況に言及し、次のように述べた：レバノンの抵抗運動はシオニスト政権の侵略に直面しており、兆候はこの政権がレバノンを弱体化させ、占領して併合できるようにしたいと考えていることを示している。

ナイム・カセム師は付け加えた：現存する事実はイスラエルの拡張主義を示している。レバノンの抵抗運動はイスラエルの侵略に対抗しており、証拠はイスラエルがレバノンを弱体化させ、占領して併合することを望んでいることを示している。敵の首相は公然と「大イスラエル」計画を宣言している。

同師は強調した：レバノンにおけるイスラエルの計画は、ヒズボラの社会的・軍事的・文化的排除であり、これはレバノン併合を容易にするために、殺害、追放、他地域への移住を通じてレバノン国民の大部分を破壊することを意味する。