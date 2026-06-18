ホワイトハウス当局者によるイランと米国の覚書の説明

「アブナ」通信が「アル＝ジャジーラ」ネットワークを引用して報じたところによると、ホワイトハウスの当局者は、スイスで署名される予定のイランと米国間の覚書の文書は14項目を含んでおり、この国での今後の会合がこの覚書を包括的な合意に転換する上で決定的な役割を果たすだろうと述べた。

同氏はイランと米国の覚書について、覚書の第1項目はレバノンを含む全ての戦線での軍事作戦の即時停止を強調しており、米国、イラン、およびその同盟国は今後互いにいかなる軍事行動も行わないことを確約すると述べた。

名前が明かされなかったこのホワイトハウス当局者はさらに次のように述べた：この覚書はまた、両国の主権と領土保全の相互尊重、および互いの内政不干渉を強調している。

この合意の条項によれば、テヘランとワシントンはまた、二国間合意による延長の可能性を伴い、最終合意について60日以内に交渉することを確約した。

ホワイトハウス当局者は、ワシントンがイランに対する海上封鎖の解除プロセスを開始し、30日以内に完全に終了させることも確約したと付け加えた。

この米当局者によれば、「イランはまた、ペルシャ湾岸諸国との調整のもと、オマーンとの対話を通じてホルムズ海峡の通行管理について協議することになっている」。

この米当局者はさらに次のように付け加えた：この覚書に基づき、米国は地域のパートナーとの協力の下、イランの復興計画を策定することを確約した。

同氏は述べた：この計画の価値は3000億ドルとされており、その実施メカニズムは最終合意で決定される。

この米当局者はさらに、ワシントンは最終合意の枠組みの中で、スケジュールに従ってイランに対する制裁を解除することも確約したと述べた。

同氏は最後に、イランも核兵器の取得または開発を追求しないことを強調したと述べた。