ABNA通信によると、著名なアメリカ人司会者兼コメンテーターのタッカー・カールソン氏は、イランと米国間の最近の覚書に対するシオニスト政権の妨害行為についての見解で、ドナルド・トランプ米大統領は、イランとの合意達成を妨げ得る唯一の当事者は米国議会ではなくイスラエル政府であることをよく知っていると述べた 。

同氏は、「イスラエルが過去に数多くの事例で妨害工作を行ってきたように、合意プロセスを妨害し、最終化を阻止しようとするだろう」と付け加えた 。

この発言は、本日、パキスタンの仲介によるイランと米国の間の最初の専門的・技術的会合がスイスで開催される予定である中でなされた。

カールソン氏は木曜日の分析でも、イランと米国の覚書を1956年のスエズ危機と比較し、「金曜日、米国はイランが決定的なプレーヤーであることを公式に認めた。そしてこれはすべてを変える」と述べた 。

カールソン氏は、イランと米国の最近の覚書に言及し、「しかし、この合意により、米国は、世界で最高、最大、そして最も費用のかかる軍を有していながら、世界で34番目に大きな経済大国に自らの意志を強制するために必要な軍事力を持っていないことを示した」と強調した 。

このアメリカ人司会者は最終的に、スエズ危機が大英帝国の衰退を明らかにしたように、この覚書もアメリカ帝国の衰退を示したというメッセージを明確に伝えた 。