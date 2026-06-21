アルジャジーラのカメラマン、シオニスト政権のガザ攻撃で殉職

ABNA通信がパレスチナ情報センターの情報として伝えたところによると、ガザ地区中部のアル＝ブレイジ難民キャンプの「ブロック3」にある住宅へのシオニスト政権による空爆で、アルジャジーラのカメラマン、アフマド・ワシャーフが殉職した。

同メディアの発表によると、この攻撃で少なくともパレスチナ人3名が殉職し、他にも数名が負傷した。

現場の報告によると、この攻撃での殉職者の名前は以下の通り：アフマド・ワシャーフ、サバーイ・アブー・フセイナ、アブドゥッラフマーン・アブー・ガルクード。