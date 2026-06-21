カナーニ・モガッダム：交渉と戦争への回帰という繰り返されるサイクルから脱却すべきだ

国際問題の専門家であるホセイン・カナーニ・モガッダム氏はインタビューで、米国の背信とホルムズ海峡の封鎖に言及し、停戦と戦争終結の前提条件の一つは第1項であり、全戦線、特にレバノンでの戦争が終結することだと述べた。

同氏は続けて、我々の条件のもう一つは、シオニスト政権のレバノン南部地域からの撤退であると述べた。

同氏は、米国は同政権の戦争マシンを止め、レバノン人民の殺戮を防ぐことを約束したが、どうやらネタニヤフのような狂犬は鎖をちぎって主人自身をも攻撃しているため、この行動は国際法上、明らかな停戦違反であり、イランは合意の14項目（その署名のインクすらまだ乾いていない）に構わず、状況を元に戻す権利を持つと述べた。

国際問題の専門家は、こうした中でホルムズ海峡は依然としてイランの抑止力の最も重要な要素の一つであり、相手側の義務履行を保証するための効果的な手段の一つであると述べた。

同氏は、同時に、イエメン勢力を含むレジスタンス枢軸の様々なグループが、シオニスト政権に対する大規模な行動を行う用意があると表明していると述べた。そのため、緊張が続けば、地域は再び以前の状態に戻る可能性があり、バブ・エル・マンデブ海峡での海上交通制限などの問題さえも提起され得ると述べた。

同氏は、他方、イスラム革命最高指導者の最近の見解も、合意を超えた圧力や要求を受け入れないことを強調していると述べた。また、レバノンでの停戦の確立と維持は、この合意の重要な要素の一つとして注目されている。これらの展開の全体は、地域の力の均衡が変化し、出来事の管理における主導権がこれまで以上にイラン・イスラム共和国の手にあることを示していると述べた。

カナーニ・モガッダム氏はさらに、米国は心理戦を利用して、シオニスト政権の最近の行動に対して批判的な立場を取り、一部の攻撃には同意しなかったかのように印象づけようと試みていると付け加えた。しかし、多くのアナリストはこれらの立場をメディア戦術の一部と評価し、シオニスト政権の戦略的決定はワシントンの調整と支援なしには実現不可能だと信じている。