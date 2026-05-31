イラン戦争反対を理由にトランプが再び教皇を攻撃

ABNA通信がヒル紙を引用して報じたところによると、アメリカ大統領ドナルド・トランプは、カトリックの世界指導者であるレオ14世教皇とブランドン・ジョンソン・シカゴ市長のバチカンでの会合を批判し、誰かが教皇にシカゴ市長は無能な人物だと説明すべきだと述べた。

トランプは自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」にこう書いた：「誰かが教皇に、シカゴ市長は無能であり、イランが核兵器を手に入れるべきではないと説明すべきだ！」このメッセージで彼はジョンソン市長と教皇の会合の画像も再投稿した。これらの画像では、シカゴ市長が教皇にこの街の小さな旗を贈っており、二人ともシカゴ・カブスの野球帽を手にしている様子が見られる；レオ14世教皇はホワイトソックスのファンとして知られているにもかかわらずである。

トランプの発言は、教皇との以前の緊張関係に拍車をかけた。アメリカ大統領は以前にも、イラン戦争や移民・社会問題に関する教皇の批判を批判し、イランが核兵器を獲得できると考えるような教皇は望まないと述べていた。トランプはまた、軍事行動や移民政策など、アメリカ政府の一部政策に対する教皇の反対を批判していた。

一方、レオ教皇は以前、トランプ政権を恐れておらず、福音書のメッセージや人道的問題について引き続き率直に語ると表明していた。バチカンでのブランドン・ジョンソン市長との会合は、主に社会正義、移民、弱者支援、人道協力などのテーマに集中していた。

シカゴ市長もトランプの発言に応えて、シカゴ市民はトランプのイランに対する「戦争」にうんざりしており、彼の政策が労働者家庭の生活をより困難にしていると述べた。