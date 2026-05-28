イランとの戦争で米国の重要なミサイル備蓄が枯渇

通信社ABNAがi24NEWSチャンネルを引用して報じたところによると、米国戦略国際問題研究所（CSIS）が発表した新しい報告書は、中東におけるワシントンの米国製兵器・弾薬への広範な依存が、米国の戦略的防衛備蓄の一部を著しく減少させ、太平洋地域での潜在的な対決に向けたワシントンの軍事準備態勢への懸念を引き起こしていることを示している。

この報告書によると、米国の防衛産業企業は、イランとの戦争で広範に使用された3つの主要システムの備蓄を再建するのに少なくとも3年を要する。

この不足には、長距離トマホーク巡航ミサイル、ならびに攻撃用ドローンやミサイルに対抗するために使用されるパトリオットおよびTHAAD防空システムの迎撃ミサイルが含まれる。

CSISは、現在の米国の備蓄はイランとの紛争を継続するには依然として十分と評価されるものの、これらの備蓄の急激な減少は、他の地域における米国の軍事抑止力に危険なギャップを生み出したと強調した。

報告書は、台湾をめぐる中国との潜在的な戦争が発生した場合、これらの不足が米軍の戦闘能力と火力を深刻に脅かすと米国の軍事計画担当者が懸念していると述べている。